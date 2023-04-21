КАМАЗ представил мусоровоз на базе «Компас 12»

КАМАЗ представил мусоровоз на базе шасси «Компас 12» с объемом кузова 9 куб. м. Спецтехнику произвел официальный партнер автопроизводителя ОАО «РИАТ», сообщает пресс-служба предприятия.



В числе ключевых особенностей спецавтомобиля — компактность и уменьшенные габариты. Мусоровозы ориентированы для работы в узких городских дворах. Еще одна важная деталь — удобство управления мусоровозной надстройкой. Управление процессом загрузки осуществляется за счет механических рычагов управления, а также дублируется внешним электрическим пультом управления, который полностью герметичен.

Кузов и загрузочный бункер выполнены из высокопрочных марок сталей. Компактность обуславливается полезным объемом кузова в 9 куб. м с коэффициентом уплотнения 6.1.

Фото: kamaz.ru

Автомобильный завод «Москвич» в текущем году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.



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Маргарита Головатенко