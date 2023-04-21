Праздник «Ураза-байрам» в Зеленодольске собрал более 2 тысяч человек

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Праздник «Ураза-байрам» в Зеленодольске собрал более 2 тысяч человек — столько людей пришло на мероприятие в парке «Березовая роща», сообщили в пресс-службе района.



Поздравить жителей и гостей города пришли мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, имам-мухтасиб Зеленодольска Габдельхамит хазрат.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

— От всего сердца поздравляю вас с праздником, дорогие зеленодольцы! В нашем районе в дружбе и взаимопонимании живут представители разных религий, и в этом единстве наша сила! Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, мира и благополучия! — обратился с приветственной речью мэр.

Для всех гостей были организованы угощения, а детям раздали около 500 порций мороженого.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Сегодня мусульмане Казани отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам, посвященный завершению поста (уразы) в священный месяц Рамадан. Традиционно верующие на Уразу-байрам собираются на праздничную молитву в мечетях. Всего задействовано 918 религиозных объектов, в том числе 67 объектов города Казани. Президент России Владимир Путин в поздравлении заявил, что это особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. Как отмечают праздник разговения в Казани — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».



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Маргарита Головатенко