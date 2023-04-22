Каждый восьмой россиянин устроит себе полноценный отпуск за счет отпускных между майскими праздниками

Каждый восьмой россиянин (12%) намерен брать отгулы либо дни в счет отпуска в период между майскими выходными — со 2 по 5 мая, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.



Чаще остальных брать отпуск между майскими праздниками планируют россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (16%). Мужчины планируют брать отпуск в этот период чаще женщин — 13% против 10%.

Более двух третей россиян (68%) не будут устраивать себе полноценный отпуск в первой декаде мая, у каждого десятого (10%) сменный график работы.

Опрос проводился с 10 по 20 апреля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих постоянную работу, в 369 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко