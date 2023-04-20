Эксперт назвал страны, отдых в которых обойдется россиянам дешевле, чем в Турции

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Российские туристы ввиду роста цен на отели Турции чаще выбирают поездки в Египет, Таиланд и Арабские Эмираты, потому что стоимость путешествий по этим маршрутам ниже. Об этом сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

— Глубина продаж туров в Турцию сократилась из-за роста курса валют в том числе. Ближайшие даты — в районе месяца — закрываются, а вот дальше — не так активно. Но мы заметили тренд — люди не готовы отказываться от своего уровня отдыха, — сказал он.

Однако специалист подчеркнул, что клиенты готовы менять продолжительность, дату и даже ехать в другую страну. По словам Рубцова, альтернативой популярному курорту выступают Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет и Арабские Эмираты.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

— Те туристы, которые отдыхали в средних пятизвездочных отелях Алании и Кемера, готовы поехать в Египет, потому что история сопоставима, только Египет до 50 процентов дешевле, — цитирует Рубцова «РИА Новости».

Согласно одному из исследований, Турция, курорты Черного моря и Египет вошли в топ популярных направлений для летних путешествий у россиян. Лишь 4% задумываются о проведении отпуска в горах.



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Антон Гаврилов