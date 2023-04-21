Forbes назвал самых обедневших миллиардеров из России

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Forbes назвал самых обедневших миллиардеров из России. Рейтинг возглавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов.



В 2023 году состояние Дурова оценивается в 11,5 миллиарда долларов. Он переместился на десятую строку с третьего места, которое занимал в рейтинге Forbes в прошлом году.

За год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes, в общей сложности они потеряли 8,5 миллиарда долларов.

Среди других наиболее обедневших миллиардеров из России издание отметило Леонида Богуславского, Дмитрия и Игоря Бухмановых, Фархада Ахмедова, Олега Бойко, Петра Авена и Елену Батурину.

В декабре прошлого года Павла Дурова признали богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах. Forbes оценило его состояние в $15,1 миллиарда. Тогда по сравнению с 2021-м состояние Павла Дурова уменьшилось, оно оценивалось в $17,2 млрд.



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Маргарита Головатенко