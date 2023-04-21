Почти половина татарстанцев готовы занять места уехавших трудовых мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцы рассказали, на каких условиях готовы занять места уехавших трудовых мигрантов. Такое исследование провела компания hh.ru, данные есть в распоряжении редакции «Реального времени».

Так, 44% опрошенных готовы занять места уехавших трудовых мигрантов.

Стоит отметить, что такой ответ дали только 32% россиян в целом. 18% татарстанцев не готовы работать вместо мигрантов, еще 15% считают, что они должны оставаться на своих рабочих местах. И почти четверть опрошенных (24%) заявили, что затрудняются ответить.

Одно из главных условий, при котором респонденты готовы занимать освободившиеся места, — соответствие профессиональной сферы — 68% ответов, а также хорошие условия труда — 53%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К слову, их и более высокую зарплату по сравнению с той, что получали мигранты, больше всего ищет рабочий персонал (67%), а соответствие специальности — IT-специалисты (75%), педагоги и ученые (76%), медики, фармацевты и юристы (по 74%).

Интересно, что ради повышения престижности профессии места трудовых мигрантов готовы занять специалисты из сферы тренингов и управления персоналом (28%), а также туризма и гостеприимства (27% ответов).

А вот ни при каких условиях чаще всего не готовы занимать места трудовых мигрантов сотрудники сферы безопасности (18% ответов).

Отметим, что татарстанцы в целом не считают, что в республике слишком много мигрантов и они лишают работы местных жителей. Также жители Татарстана уверены, что мигрантов можно нанимать на любые рабочие места. Но вот мнения о том, по каким причинам используют труд мигрантов в республике у опрошенных разошлись:



Фото: скриншот исследования

В целом в республике 1/5 опрошенных (21%) считают, что права мигрантов полностью соблюдаются (по России такой ответ дали 15%).



В 2023 году судебные приставы в Татарстане выдворили 220 иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России. В основном нарушителей отправляют в Таджикистан и Узбекистан, а еще в Армению, Турцию, Мали, Кот-д'Ивуар (южное побережье Западной Африки) и другие страны.

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Илина Хакимова