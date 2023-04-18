Судебные приставы Татарстана выдворили 220 незаконных мигрантов в 2023 году

В 2023 году судебные приставы в Татарстане выдворили 220 иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по республике.



Мигрантов отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан по республике в Челнах. После приобретения для них проездных документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.

В основном нарушителей отправляют в Таджикистан и Узбекистан, а еще в Армению, Турцию, Мали, Кот-д'Ивуар (южное побережье Западной Африки) и другие страны.

В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%).

Согласно данным опроса, 18% татарстанцев только положительно относятся к мигрантам. Среди регионов России такой позиции придерживаются лишь 6%. Нейтрально к приезжим гражданам относятся 53% респондентов (по России — 37%). Абсолютно отрицательную позицию в этом вопросе занимают лишь 18% татарстанцев (23% по стране в целом).

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Маргарита Головатенко