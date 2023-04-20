Между Казанью и Чебоксарами вновь запустят «Валдаи»

В 2023 году столицы Татарстана и Чувашии вновь свяжет речной маршрут. Отправиться из Казани в Чебоксары и обратно на теплоходах «Валдай 45Р» можно будет летом.

— С июня месяца также возобновится межрегиональная речная перевозка на «Валдаях» между Казанью в Чебоксарами. И вы все знаете, что в прошлом году она пользовалась действительно высоким спросом. Загрузка составляла практически 100% на всех рейсах, — рассказал председатель Комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В этом году на этих рейсах будут формироваться туристические пакеты с посещением Чувашии и Татарстана.

Фото: cap.ru

Сергей Иванов также заявил, что в этом году из Казани будет стартовать большое количество круизов под брендом «Великий Волжский путь». Татарстан, по его словам, становится «круизным хабом на Средней Волге». Круизы начнутся с 7 мая.

Напомним, в 2022 году первый рейс «Валдай 45Р» из Чебоксар прибыл в Казань 1 июня. Пассажирская вместимость теплохода — 45 человек.

В общей сложности за время курсирования маршрута им воспользовались 18 тысяч человек. Между столицами Татарстана и Чувашии осуществили около 200 рейсов. Загрузка составила 85%.



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Татьяна Демина