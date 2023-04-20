В Госсовете Татарстана хотят увеличить число депутатов, работающих на профессиональной основе
В Татарстане хотят увеличить число депутатов Госсовета, работающих на профессиональной постоянной основе на одного человека — до 23 депутатов, законопроект опубликован на сайте парламента республики. Законопроект находится на предварительном рассмотрении.
В пояснительной записке к проекту объясняется, что такая мера нужна «в связи с необходимостью законодательного обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Татарстана в условиях возросшего санкционного давления на Российскую Федерацию».
Также в ней сказано, что целями увеличения числа депутатов является и повышение деятельности Госсовета, совершенствование работы с избирателями, законотворческой деятельности и осуществление парламентского контроля.
Авторами инициативы стали зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина и глава комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин. Отмечается, что принятие закона потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.
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