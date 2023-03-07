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«Чудес не будет»: Рустам Минниханов призвал решить проблему зависимости от импорта семян технических культур

12:25, 07.03.2023
«Чудес не будет»: Рустам Минниханов призвал решить проблему зависимости от импорта семян технических культур
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, что зависимость от импорта семян технических культур остается высокой. Эту проблему он предложил решить на федеральном уровне.

— Нам необходимо в целом по стране эту тему держать на контроле. Чудес не будет. Необходимо создавать такие центры, чтобы мы не импортировали эти семена, — сказал Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, импортозамещением во всех сферах в России начали активно заниматься после введения Западом антироссийских санкций. Они последовали как ответ на начало 24 февраля 2022 года специальной военной операции.

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Татьяна Демина
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