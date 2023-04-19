ПАО «КАМАЗ» увеличило стоимость активов на 13,2 млрд рублей за три месяца

Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» за три месяца увеличилась на 13,2 млрд рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

По состоянию на 31 декабря 2022 года, активы компании оценивались в 94,9 млрд рублей. На конец марта 2023 года эта сумма увеличилась до 108,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, КАМАЗ показал выручку по итогам 2022-го в 267 млрд рублей, что на 7% больше к прошлому и на 43% к позапрошлому году. Продажи тем не менее сократились на 2,7% к 2021 году — завод реализовал 43,4 тысячи грузовиков.

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Айрат Назипов