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ПАО «КАМАЗ» увеличило стоимость активов на 13,2 млрд рублей за три месяца

13:02, 19.04.2023
ПАО «КАМАЗ» увеличило стоимость активов на 13,2 млрд рублей за три месяца
Фото: realnoevremya.ru

Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» за три месяца увеличилась на 13,2 млрд рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

По состоянию на 31 декабря 2022 года, активы компании оценивались в 94,9 млрд рублей. На конец марта 2023 года эта сумма увеличилась до 108,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, КАМАЗ показал выручку по итогам 2022-го в 267 млрд рублей, что на 7% больше к прошлому и на 43% к позапрошлому году. Продажи тем не менее сократились на 2,7% к 2021 году — завод реализовал 43,4 тысячи грузовиков.

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт Татарстан

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