Выручка КАМАЗа по итогам года составила 267 миллиардов рублей

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин озвучил результаты деятельности автогиганта, выступая на заседании городского совета. По его словам, минувший год в условиях санкционного давления был сложным, тем не менее предприятию удалось выполнить намеченные задачи.

— Главной целью стало недопущение остановки производства, — заявил Сергей Когогин. — Но прошедший год не стал препятствием для достижения целей.

Автогигант показал выручку по итогам 2022-го в 267 млрд рублей, что на 7% больше к прошлому и на 43% к позапрошлому году. Продажи тем не менее сократились на 2,7% к 2021 году — завод реализовал 43,4 тысячи грузовиков. Платежи в бюджет республики возросли на треть — до 3,3 млрд рублей, а инвестиции в производство — почти наполовину, до 15,9 миллиарда.

Мария Иванова