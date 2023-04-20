В Казани выросли зарплаты ювелиров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани с 2020 года медианная зарплата ювелира выросла на 39%. По итогам прошлого года она составила в среднем 45 тысяч рублей, что почти на четверть ниже, чем в целом по России, говорится в результатах совместного исследования аналитического сервиса Sokolov и hh.ru.

Самые высокие зарплаты ювелирам предлагают в Москве — 75 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 60 тысяч рублей, и Екатеринбурге — 55 тысяч рублей. Меньше всего готовы платить специалистам в Челябинске — 30 тысяч рублей.

По России самая высокая средняя зарплата в этой отрасли у ювелира-универсала — 70 тысяч рублей. Ювелиру-закрепщику готовы платить до 68,1 тысячи рублей, а ювелиру-шлифовщику — менее 60 тысяч. Меньше всего зарабатывает помощник ювелира (37,4 тысячи рублей) и упаковщик ювелирных изделий (40 тысяч рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как показало исследование, в 2021 году на ювелирном рынке Казани на 13% выросло число вакансий для ювелиров. При этом количество соискателей осталось на уровне 2020 года.

Востребованнее всего мастера в Костроме — на город пришлась почти каждая вторая вакансия в индустрии (48%). Четверть предложений о работе в прошлом году опубликовали в Москве.

Самые востребованные ювелиры в 2022 году — с опытом от 1 года до 3 лет — почти половина от всех опубликованных вакансий в России (45%). На втором месте по спросу — начинающие специалисты без опыта (30%). Соискателей с опытом от 3 до 6 лет искали в каждой пятой вакансии, а ювелиров с опытом от 6 лет — в 5% случаев.

Анализируя рынок труда, аналитики выяснили, что от соискателей-ювелиров работодатели чаще всего ожидают умения работать в команде (13%), высокого уровня в пользовании ПК (10%). Также важными критериями в этом вопросе являются грамотная речь (6%) потенциального специалиста, владение Adobe Photoshop (5%), а также соблюдение контроля качества работы (4%).

Согласно другому исследованию, в Казани медианная зарплата специалиста ювелирной области составляет 55 тысяч рублей. В среднем по России она выросла на 18% за год.

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Антон Гаврилов