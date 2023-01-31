Медианная зарплата ювелира в Казани составляет до 55 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани медианная зарплата в ювелирной отрасли составила до 55 тысяч рублей, выяснили эксперты «Авито Работы».



В среднем по стране медианная зарплата в этой сфере выросла на 18% год к году и составила 50 тысяч рублей. Уровень дохода в отрасли напрямую зависит от опыта и квалификации работника.

— Ювелирным производствам требуются разные мастера: монтировщики, восковщики, закрепщики, полировщики, моделлеры. <…> Одинаково высоко востребована как кропотливая работа по созданию или ремонту украшений, так и более творческие задачи для дизайнеров и 3D-моделлеров, — прокомментировал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России за год более чем на четверть выросли продажи серебряных украшений. В Казани средний чек на серебряные украшения увеличился на 19%.



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Маргарита Головатенко