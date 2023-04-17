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Рустама Минниханова не пустили в Молдавию

14:59, 17.04.2023 4
Рустама Минниханова не пустили в Молдавию
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Об этом сообщают «Новости Гагаузии».

Делегация Татарстана должна была принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат. Туда представителей республики пригласил один из организаторов мероприятия, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.

— Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс. Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде, — передает слова Суходольского ТАСС.

Фото: flickr.com

В марте стало известно, что Молдавия планирует присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против некоторых граждан России. Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов некоторых лиц.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    И это только начало.
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  • Анонимно 17 апр
    Позор вам, молдоване!
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  • Анонимно 17 апр
    пригласил один из организаторов мероприятия, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский." Мне не очень понятно. Один депутат пригласил и разве этого достаточно чтобы въехать в страну враждебно относящуюся к нам? Вероятно нужно приглашение от лица именно парламента Молдавии, а не какого то депутата. А почему наши юристы не подсказали о таком возможном казусе?
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    Анонимно 18 апр
    Отвечают в данном случае не юристы, а соответствующее структурное подразделение Администрации Раиса. Отвечает конкретно за международное сотрудничество.
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