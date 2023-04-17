Рустама Минниханова не пустили в Молдавию
Раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Об этом сообщают «Новости Гагаузии».
Делегация Татарстана должна была принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат. Туда представителей республики пригласил один из организаторов мероприятия, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.
— Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс. Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде, — передает слова Суходольского ТАСС.
В марте стало известно, что Молдавия планирует присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против некоторых граждан России. Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов некоторых лиц.
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