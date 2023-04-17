Рустама Минниханова не пустили в Молдавию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Об этом сообщают «Новости Гагаузии».



Делегация Татарстана должна была принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат. Туда представителей республики пригласил один из организаторов мероприятия, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.

— Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс. Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде, — передает слова Суходольского ТАСС.

Фото: flickr.com

В марте стало известно, что Молдавия планирует присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против некоторых граждан России. Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов некоторых лиц.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов