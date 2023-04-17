В МИД назвали отказ Молдавии во въезде раису Татарстана недружественным шагом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Молдавии во въезде раису Татарстана Рустаму Минниханову очередным недружественным шагом:



— Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии.

Захарова указала: Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В автономном территориальном образовании на юге Молдавии — Гагаузии — в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов». В числе прочих в форуме должны были принять участие Рустам Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана «Ак-Барс» Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов раскритиковал такое решение властей Молдавии. Он отметил, что нужно «применить здесь показательную экономическую порку». Морозов напомнил, что Молдавия не является членом НАТО и Евросоюза.



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Маргарита Головатенко