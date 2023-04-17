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Татарстанский депутат призвал применить в отношении Молдавии «показательную экономическую порку»

15:29, 17.04.2023 1
Татарстанский депутат призвал применить в отношении Молдавии «показательную экономическую порку»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов раскритиковал решение властей Молдавии не пустить в страну раиса республики Рустама Минниханова. Мнение он написал в своем telegram-канале.

— Всякую «нормальность» в вопросе о газе, мигрантах и прочих отрыжках прежнего пребывания Молдавии в составе СССР надо не просто забыть, но, напротив, применить здесь показательную экономическую порку, — написал он.

Морозов напомнил, что Молдавия не является членом НАТО и Евросоюза. При это ей очень хотелось показать себя перед Вашингтоном и Брюсселем. Он призвал дать особую оценку антироссийским действиям этой страны.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, сегодня раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Делегация республики должна была принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат. Туда представителей Татарстана пригласил один из организаторов мероприятия, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    что же творится в стране, где с одной стороны приглашают, с другой стороны - не пускают гостей?
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