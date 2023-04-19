«Казаньоргсинтез» в 2023 году получит 550 тысяч тонн этана из требующихся 780 тысяч тонн

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Обеспечение «Казаньоргсинтеза» этаном — один из ключевых вопросов для увеличения объемов производства, заявил в интервью «Интерфаксу» раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, в 2023 году предприятие получит 550 тысяч тонн этого сырья при реальной потребности в 780 тысяч тонн.



Рустам Минниханов объяснил, что в первую очередь увеличение поставки этана на «Казаньоргсинтез» зависит от пропускной способности магистрального этанопровода «Миннибаево — Казань», запущенного в 1973 году. Производительность объекта намерены увеличить.

— В сентябре 2022 года «Газпром трансгаз Казань» в целях увеличения объемов транспортировки этана по магистральному этанопроводу «Миннибаево — Казань» выполнил разработку обоснования безопасности объекта по повышению производительности с проектных 480 тыс. до 550 тыс. тонн в год без отклонения от существующих технических параметров, — сообщил раис Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Он уточнил, что последующее наращивание объемов поставки этана на «Казаньоргсинтез» через этанопровод «Миннибаево — Казань» возможно только после его реконструкции, предполагающей замену труб — с диаметра в 530 мм до диаметра 720 мм. Работы в этом направлении ведутся с ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг».

Рустам Минниханов также анонсировал разработку документов по земельно-имущественным и градостроительным вопросам, связанным с ограничениями развития трубопроводов и влияющим на развитие мощностей «Казаньоргсинтеза». Деятельность по этим направлениям будет вестись в рабочей группе с ООО «СИБУР»

— «Казаньоргсинтез» является одним из ведущих предприятий химической промышленности России и стратегически значимым производственным комплексом для Татарстана. Именно с этого предприятия 60 лет тому назад началась история нефтегазохимической промышленности республики, — напомнил Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана заверил, что власти региона окажут всестороннюю поддержку для решения вопросов с этанопроводами, для увеличения производства на «Казаньоргсинтезе» и для реализации инвестиционных проектов.

В прошлом году «Казаньоргсинтез» получил 580 тысяч тонн этана. Основные поставки идут с Оренбургского гелиевого завода ПАО «Газпром» и Миннибаевского ГПЗ «Татнефти».

Напомним, на коллегии Минэкономики Татарстана гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин сообщил, что у предприятия есть возможности увеличить переработку этана на 40% в случае, если будет построен новый этановый блок на Оренбургском гелиевом заводе мощностью до 350 тысяч тонн. Он попросил Рустама Минниханова в рамках сотрудничества с «Газпромом» поддержать проект увеличения мощности производства этана в Оренбурге и его транспортировки в республику.



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Татьяна Демина