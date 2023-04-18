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ВК «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив»

21:55, 18.04.2023
ВК «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив»
Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» во второй раз обыграл новосибирский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:0 (25:19, 27:25, 30:28).

Теперь казанский клуб будет готовиться к поездке в Новосибирск, где будет решаться, кто выйдет в финал Суперлиги.

4 апреля «Зенит-Казань» переиграл нижегородский клуб АСК в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги. Поединок закончился победой казанцев со счетом 3:0.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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