ВК «Зенит Казань» выиграл у нижегородского АСК в первом матче плей-офф чемпионата России
Волейбольный клуб «Зенит Казань» переиграл нижегородский клуб АСК в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги. Поединок закончился победой казанцев со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).
Следующий матч команды сыграют между собой 8 апреля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи в 18:00.
Напомним, волейболисты казанского «Зенита» выиграли у красноярского «Енисея» в последнем матче чемпионата России со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:15). Благодаря этой победе клуб из Казани завершил турнир на 1-м месте.
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