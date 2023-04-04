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ВК «Зенит Казань» выиграл у нижегородского АСК в первом матче плей-офф чемпионата России

20:29, 04.04.2023
ВК «Зенит Казань» выиграл у нижегородского АСК в первом матче плей-офф чемпионата России
Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит Казань» переиграл нижегородский клуб АСК в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги. Поединок закончился победой казанцев со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).

Следующий матч команды сыграют между собой 8 апреля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи в 18:00.

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Напомним, волейболисты казанского «Зенита» выиграли у красноярского «Енисея» в последнем матче чемпионата России со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:15). Благодаря этой победе клуб из Казани завершил турнир на 1-м месте.

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Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан

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