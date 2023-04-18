В Татарстане восстанавливают объекты культурного наследия — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В столице Татарстана проходит реставрация нескольких объектов культурного наследия. Среди них — дом Н. Киселева 1910 года постройки, Петропавловский собор, реставрируемый с 2016 года, Новослободская мечеть 1802 года постройки и здание мыловаренного завода братьев Крестовниковых 1855 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Ежегодно в Татарстане реставрируют 10—15 объектов культурного наследия. В прошлом году на эти цели направили 4 млрд рублей, большая часть — из республиканского бюджета, еще часть — спонсорские.

— Очень много ключевых объектов, очень много объектов федерального значения, у которых статус говорит сам за себя. И на самом деле желание — отреставрировать все. Но, к сожалению, денег на это все нет. Поэтому придуманы такие проекты, как «Сохраняем вместе», — пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В этом году начнут реставрацию соборной мечети в селе Маскара Кукморского района. До конца месяца стартуют восстановительные работы Троицкой церкви в Заинском районе, а еще мечети в селе Айбаш в Высокогорском районе РТ, с которой в конце 2022 года из-за ветра упал минарет.

Исторический особняк Казани — Дом купца Галеева в Старо-Татарской слободе тоже ждет комплекс противоаварийных работ, связанных с сохранением этого объекта культурного наследия. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко