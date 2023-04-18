Бывший пловец казанского СК «Синтез» завершил спортивную карьеру

Татарстанский пловец Александр Красных завершил спортивную карьеру. Об этом бывший спортсмен СК «Синтез» рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В конце 2022 года Красных не получил допуск на соревнования из‑за медицинских показаний, в частности из‑за аритмии.

— Поначалу это было неудобство, которое не позволяло мне проходить без проблем УМО. До какого‑то момента я относился к этому легко, наверное, слишком легко — не до конца понимал, что к чему. Думал, что врачи в большей степени перестраховываются. Но избегать этого уже нельзя. И если после отдыха эти проблемы дают о себе знать, значит, надо этот вопрос со здоровьем решать. Мне 27, нельзя, чтобы это мешало мне жить, — сказал он.

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Александр Красных родился в Бугульме. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионом мира по плаванию на короткой воде, призером чемпионатов мира, чемпионом и призером чемпионатов Европы, чемпионом России и заслуженным мастером спорта РФ.

В 2021 году Красных был пловцом казанского клуба водных видов спорта «Синтез». В начале этого года его вызвали в состав сборной России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов