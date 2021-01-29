Пловец СК «Синтез» Красных вызван на второй сбор сборной России

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Пловец казанского клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных вызван на второй этап предсезонных сборов сборной России по плаванию. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанцев.

Тренировки пройдут с 28 января по 18 февраля в спортивной базе Цахкадзор в Армении. В свое время там базировались национальные команды СССР.

Со сборов Красных отправится на свой первый официальный старт в текущем году. Пловец «Синтеза» будет участвовать в чемпионате Центрального Федерального округа по плаванию.

Напомним, ранее на первый сбор российской сборной были вызваны два представителя «Синтеза».