Пловец СК «Синтез» Красных вызван на второй сбор сборной России
Пловец казанского клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных вызван на второй этап предсезонных сборов сборной России по плаванию. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанцев.
Тренировки пройдут с 28 января по 18 февраля в спортивной базе Цахкадзор в Армении. В свое время там базировались национальные команды СССР.
Со сборов Красных отправится на свой первый официальный старт в текущем году. Пловец «Синтеза» будет участвовать в чемпионате Центрального Федерального округа по плаванию.
Напомним, ранее на первый сбор российской сборной были вызваны два представителя «Синтеза».СпортВодные виды спорта Татарстан
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