Ян Непомнящий снова выиграл у Дин Лижэня белыми фигурами
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у представителя КНР Дин Лижэня в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам.
Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 37-м ходу.
Счет в поединке стал 4:3 в пользу российского шахматиста. Восьмая партия пройдет 20 апреля.
В шестой партии россиянин проиграл китайцу Дин Лижэню. Он играл черными фигурами. Партия завершилась на 44-м ходу.
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