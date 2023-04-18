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Ян Непомнящий снова выиграл у Дин Лижэня белыми фигурами

16:23, 18.04.2023
Ян Непомнящий снова выиграл у Дин Лижэня белыми фигурами
Фото: commons.wikimedia.org

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у представителя КНР Дин Лижэня в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам.

Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 37-м ходу.

Счет в поединке стал 4:3 в пользу российского шахматиста. Восьмая партия пройдет 20 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В шестой партии россиянин проиграл китайцу Дин Лижэню. Он играл черными фигурами. Партия завершилась на 44-м ходу.

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Айрат Назипов
Спорт

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