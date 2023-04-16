Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню в шестой партии
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ступил китайцу Дин Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин в этот раз играл черными. Встреча проходила в Астане.
После шести партий счет в матче 3:3.
Партия завершилась на 44-м ходу. Следующая, седьмая, пройдет 18 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами.
В прошлый раз россиянину удалось победить китайца, тогда партия закончилась на 48 ходу. Чемпионом мира становится игрок, который суммарно набрал 7,5 балла.
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