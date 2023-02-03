Марат Хуснуллин рассказал, что в январе на этапах М-12 допустили отставание
В начале 2023 года на нескольких строящихся участках трассы Москва — Казань допустили отставание от графика. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
— Хочу отметить, что в январе на двух-трех участках допущено отставание, которые мне сегодня подрядчики пообещали все-таки наверстать. Но ключевая задача не снимается — в этом году трассу полностью запустить в эксплуатацию, — рассказал он.
По его словам, на двух татарстанских участках М-12 работа идет хорошо. По другим участкам будем подтягиваться, добавил Марат Хуснуллин.
— В сентябре доедем до Арзамаса. А в декабре уже полноценно до Казани, — сказал он.
В декабре 2022 года президент страны Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».
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