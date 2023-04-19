Казанцы стали чаще интересоваться услугами мастеров маникюра и парикмахеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в январе — марте 2023 года по отношению к предыдущему кварталу на 20% вырос спрос на парикмахеров и на 14% — на мастеров маникюра (+14%). Увеличение интереса к их услугам ожидается и в дальнейшем, говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».

В бьюти-бизнесе также вырос спрос на работников административного персонала. Так, за первые 3 месяца 2023 года количество вакансий администраторов салонов красоты в Казани увеличилось на 87%.

Активны на рынке труда стали и соискатели. Востребованнее стали мастера маникюра (+28%) и администраторы салона красоты (спрос вырос на +62%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, в Казани по итогам 2022 года спрос на услуги бьюти-специалистов вырос на 40%. За год объявлений от мастеров стало больше на 44%.



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Антон Гаврилов