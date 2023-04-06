Уборка, выгул собак, бьюти-процедуры: названы самые популярные услуги в Казани

В Казани по итогам 2022 года на 40% вырос спрос на услуги бьюти-специалистов. За год объявлений от мастеров прибавилось на 44%. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервиса Price.ru и платформы «Авито Услуги».

Так, аналитики выяснили, что в большей степени казанцев интересовали услуги парикмахеров (+75), макияж (+53%), маникюр и педикюр (+45%). Отмечается, что не спал спрос на данные услуги и в марте — за месяц горожане стали интересоваться ими на 114% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще по итогам марта в Казани на 69% вырос спрос на бытовые услуги. В основном жителей столицы Татарстана интересовали специалисты по уборке. Спрос на данную услугу по итогам месяца вырос на 84%, а предложений от мастеров и клининговых служб стало больше на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: pixabay.com

Также аналитики отметили, что по всей стране вырос спрос на выгульщиков собак (+24% за 2022 год).

Не меньшим спросом в связи с грядущим дачным сезоном пользуются помощники по благоустройству дачных участков и сада (+119%). Также увеличилось число предложений от специалистов, разнорабочих и бригад — сразу на 38% год к году. Больше всего спрос вырос на услуги по дорожному строительству (+133%).

18 января сервис «Авито Услуги» в результате исследования выяснил, что в Казани по итогам 2022 года на 109% вырос спрос на услуги консультирования. Еще на 33% выросла заинтересованность в юридических услугах. Также отмечалось, что не меньшим спросом в прошлом году у жителей столицы Татарстана пользовались и услуги бьюти-специалистов — их востребованность выросла на 40%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов