Минстрой Татарстана прокомментировал риски исключения Казани из программы благоустройства на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минстрой Татарстана прокомментировал заявление властей столицы республики о том, что Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. В ведомстве призвали вести более активную работу среди горожан, чтобы они сделали свой выбор.

— В части Казани критика и с нашей стороны имеет место быть. С точки зрения: Казань — это одна треть фактически всего населения, а если взять еще и миграционные потоки, то, что здесь учатся студенты из других муниципалитетов, то это еще больше жителей, которые находятся на территории нашей столицы, — заявил первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов.

По его мнению, чтобы вовлечь в голосование максимальное количество жителей, в Казани необходимо «вести более активную работу».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 17 апреля заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев заявил, что «Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год», потому что мало горожан принимает участие в голосовании. Так, в прошлом году в нем участвовали только 62 тысячи казанцев — 6% от тех, кто мог отдать свой голос за то или иное пространство.



— Информация совершенно правильная, то, что было озвучено. В части требований с федерального уровня они до нас спускаются все жестче и жестче, и я уже в своем выступлении сказал, что у нас планка в части количества привлечения жителей повышается в целом до 350 тысяч жителей. Формируется общефедеральный рейтинг всех субъектов, исходя из совместной работы, насколько активно население. Исходя из этого уже принимается решение по распределению федеральной составляющей в части национального проекта. К нашему счастью, пока жестких мер по ограничению участия нас в федеральных грантах не было, потому что в предыдущие годы активность населения в онлайн-голосовании у нас перекрывала тот уровень KPI, который у нас был установлен по субъекту, — заявил сегодня Алексей Фролов.

В Казани в список для голосования включены 30 объектов. Список сформирован с учетом поступивших обращений и пожеланий горожан. Побидетелем станет только одно общественное пространство.

Голосование за выбор общественных пространств для благоустройства на 2024 год стартовало 15 апреля. Оно продлится до 31 мая. Проводят его в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Татьяна Демина