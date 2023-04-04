Казанский «Водоканал» хочет скорректировать проект и документацию по реконструкции БОСК за 11,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

МУП «Водоканал» направит 11,3 млн рублей на корректировку проекта и рабочей документации по реконструкции биологических очистных сооружений канализации (БОСК) Казани по улице Магистральной. Об этом стало известно «Реальному времени».

Заказчик хочет, чтобы исполнитель внес больше 70 изменений в разделах проектной документации. По многим позициям от него ждут архитектурных, конструктивных и объемо-планировочных решений.

Всю работу необходимо выполнить в течение двух месяцев с момента подписания контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реконструкция БОСК проводится по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений. В ноябре 2021-го года «Реальное время» писало, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани по улице Магистральной направили еще более 487 миллионов рублей.

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Айрат Назипов