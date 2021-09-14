Новые очистные сооружения в Татарстане за 2,6 млрд рублей могут привести к трехкратному увеличению тарифов

Новые очистные сооружения, построенные в муниципалитетах Татарстана по госпрограмме «Оздоровление Волги» за 2,6 млрд рублей, могут привести к трехкратному росту тарифов на водоотведение в зоне их введения. Такие тревожные опасения высказал сегодня замминистра строительства и ЖКХ Владимир Кудряшев на очередном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии и природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. К росту тарифов подталкивает необходимость подключения сельских потребителей к централизованной системе канализации, пояснил он, уточнив, что окончательные расчеты будут готовы к концу года. С другой стороны, с их запуском объем вредных стоков в Волгу сократится втрое — до 40 млн кубометров в год.

Сегодняшнее заседание Комитета Госсовета по экологии было полностью посвящено выполнению строительства экологических объектов по госпрограмме «Оздоровление Волги». Татарстан, как и остальные поволжские регионы, нацелен на трехкратное снижение вредных стоков в акваторию Волги.

«Основная цель — сократить в три раза долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу», — напомнил депутатам замминистра экологии Егор Тарнавский.

Фото: kzn.ru

К концу действия госпрограммы в 2024 году доля загрязненных сточных вод, отводимых в реку и подлежащих обязательной очистке, должна сократиться с нынешних 190 млн куб до 60 млн кубометров.

«Целевой показатель проекта в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан» — снижение объема отводимых загрязненных сточных вод на территории РТ до 0,06 куб. км в год в 2024 году», — сообщил Тарнавский.

При этом татарстанские власти допускают, что этот показатель может быть «перевыполнен» и упасть до 40 млн кубометров. Достижению этого показателя должно способствовать повсеместное строительство и запуск биологических очистных сооружений (БОС). Как заявил замминистра строительства и ЖКХ Владимир Кудряшев, в настоящее время на территории республики построено 12 БОС, в высокой стадии готовности находится БОС в Кощаково. В общей сложности на их строительство было выделено 2,6 млрд рублей. БОС построены в пгт. Нижние Вязовые и пгт. Васильево Зеленодольского района, в с. Пестрецы и с. Кощаково Пестречинского района, с. Юртово Мензелинского района, с. Красный Бор Агрызского района, пгт. Алексеевское Алексеевского района и г. Заинске, очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ «ППТ «Алабуга» и г. Елабуги» I и II этапы, ливневая канализация с очистными сооружениями в ЖК «Замелекесье» г. Набережные Челны, в г. Тетюши, в Советском районе г. Казани (Ветеринарная академия). Целевой показатель за 2020 год достигнут и составил 0,18 куб. км в год (на 0,01 куб. км снизился объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод).

Фото: Максим Платонов

«Объем стоков может быть снижен с запланированных 60 млн кубометров до 40 млн кубов. Главам муниципальных образований необходимо лично контролировать проведение пусконаладочных работ. Это трудоемкая и продолжительная по времени работа. Подрядные организации несут пятилетнюю гарантию», — сообщил Кудряшев.

При этом он прогнозирует, что потребителей может ожидать трехкратный рост тарифов на водоотведение. Госкомитет по тарифам провел оценку обоснованности стоимости эксплуатации БОС. Предварительный анализ показывает, что расходы на содержание БОС, построенных за счет бюджета, могут привести к трехкратному росту тарифов на услуги водоотведения (с учетом амортизации). Согласно федеральному законодательству, передача объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, возможна только по договорам аренды или концессионному соглашению.

На реконструкцию биологических очистных сооружений канализации в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд рублей. Реконструкция БОСК проводится по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений.

