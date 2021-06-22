Реконструкция биологических очистных сооружений канализации в Казани обойдется в 6,3 млрд рублей

На реконструкцию биологических очистных сооружений канализации в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд рублей. Работы уже начались.

Реконструкция БОСК проводится по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

На существующие в Казани БОСК каждый день поступает 450 тыс. куб. метров сточных вод. Там они очищаются и возвращаются в Волгу. После реконструкции они смогут принимать и проводить очистку 650 тыс. куб. метров канализационных вод.

Фото: kzn.ru

Всего программа по модернизации биологических очистных сооружений канализации включает в себя строительство 33 новых и реконструкцию 22 существующих объектов.

Напомним, в Казани работы по реконструкции БОСК продлятся до 2024 года. По итогам апрельского тендера на 803,7 млн рублей контракт заключили с единственным участником торгов — московским ООО «ВТС». Заказчиком выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Татьяна Демина