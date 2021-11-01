Реконструкция очистных сооружений Казани потребовала еще почти полмиллиарда

Фото: Дмитрий Резнов

Почти полмиллиарда на реконструкцию до 2024-го

Как стало известно «Реальному времени», на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани по улице Магистральной направят еще более 487 миллионов рублей. Средства на эти цели выделяются из бюджета Татарстана.

Реконструкция БОСК проводится по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений.

В июне в мэрии Казани рассказывали, что на эти цели из республиканского и федерального бюджетов направлено 6,3 миллиарда рублей.

Судя по документации, 487 миллионов рублей направят на реконструкцию первичного и вторичного отстойников. Кроме того, эти средства пойдут на реконструкцию аэротенков — резервуаров, где и происходит биохимическая очистка сточной воды.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день на очистные сооружения канализации Казани подаются хозфекальные сточные воды, производственные стоки промышленных и коммунальных предприятий

города. В общем количестве сточных вод большая часть, 65%, приходится на стоки от населения. Еще 20% занимают промышленные стоки, оставшиеся 15% — коммунально-бытовые.

Подрядчика, готового заняться реконструкцией казанских БОСК, ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. К работам он должен приступить уже в этом году — не позднее 24 ноября. Завершить реконструкцию необходимо к 30 ноября 2024 года.

Реконструкция отстойников и аэротенков

До 2024 года планируется провести реконструкцию 12 первичных отстойников, предназначенных для улавливания из сточной воды взвешенных веществ. Они выглядят как открытые и круглые, заглубленные в землю железобетонные сооружения с внутренним диаметром 40 метров и глубиной 5,21 метра.



На первом этапе реконструкции подлежит группа из четырех первичных отстойников второй очереди, на втором этапе — две группы первой очереди по четыре отстойника.

В основе работы первичных отстойников лежит принцип различной плотности и седиментационных свойств взвешенных веществ, содержащихся в сточной воде. Более плотные вещества оседают на дно отстойника, образуя сырой осадок, а жир и другие плавающие вещества собираются в жировую камеру. Затем сырой осадок, жир и плавающие вещества перекачивается насосами в цех обезвоживания. В первичных отстойниках необходимо заменить зубчатые водосливы и полупогружные доски, произвести санацию трубопроводов отвода сырого осадка от отстойников к насосной станции.

Фото: Максим Платонов

Что касается аэротенков, которые представляют собой некие заглубленные в землю емкости, то их реконструкция включает в себя демонтаж перегородки без лотков и частичный демонтаж второй перегородки, полную замену железобетонных плит перекрытия лотков на аналогичные железобетонные плиты, демонтаж всех металлических площадок, лестниц и ограждений, а также сливных лотков и железобетонных консолей по крайним стенам секций.

Кроме того, в обязанности подрядчика в части работ по обновлению аэротенков входит восстановление поверхности их днища, лотков, стеновых панелей, а также герметизация швов между стеновыми панелями. Помимо этого, он должен выполнить устройство новых монолитных железобетонных перегородок толщиной 300 мм и устройство новых сливных лотков из сборных элементов с установкой опорных металлических кронштейнов.

Реконструкция может привести к росту тарифов на водоотведение

Реконструкция БОСК Казани стартовала в начале 2021-го. Она затронет очистные сооружения, расположенные на улице Магистральной в Приволжском районе — в 670 метрах восточнее Куйбышевского водохранилища. Территория этих очистных сооружений со всех сторон обнесена ограждением. Площадь БОСК, согласно кадастровому номеру, — 537,7 тыс. кв. м. Сам участок частично входит в охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и охранную зону Волжского водовода.

Как писало в апреле «Реальное время», ГИСУ Татарстана заключило контракт на 803,7 миллиона рублей на работы с единственным участником торгов — московским ООО «ВТС». Эта компания в Татарстане уже строила очистные для Адмиралтейского пруда и «Царево Village», канализацию для «Салават купере» и реконструировала ливневки на Большом Казанском кольце.

Работы на БОСК Казани проводятся в три этапа. На первом этапе запланирована реконструкция здания решеток, песколовки второй очереди, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, воздуходувной станции, а также строительство здания обезвоживания песка, иловой насосной станции, административно-бытового корпуса, трансформаторной подстанции, центральной распределительной подстанции и т.д. На втором этапе должны провести реконструкцию первичных и вторичных отстойников, благоустройство территории. На третьем этапе предусмотрено строительство комплекса доочистки и наружных сетей, реконструкция канала очищенных стоков и строительство канала доочищенных стоков.



Фото: Максим Платонов

Из положительных моментов реконструкции БОСК — сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, в три раза к 2024 году. Из неприятных последствий — возможный рост тарифов на водоотведение.



Госкомитет РТ по тарифам, оценив обоснованность стоимости эксплуатации БОС, пришел к выводу, что расходы на содержание БОС, построенных за счет бюджета, могут привести к трехкратному росту тарифов на услуги водоотведения с учетом амортизации. Согласно федеральному законодательству, передача объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, возможна только по договорам аренды или концессионному соглашению.

Татьяна Демина