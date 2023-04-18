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Эльвира Набиуллина призвала не дискриминировать россиян, которые пользуются наличными

10:46, 18.04.2023 4
Эльвира Набиуллина призвала не дискриминировать россиян, которые пользуются наличными
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что жители страны, которые не желают пользоваться новыми технологиями, не должны быть дискриминированы. Ее слова приводит ТАСС.

— Всегда будут люди, у которых нет желания или возможности пользоваться технологиями. И они не должны быть дискриминированы. Поэтому мы продолжим развивать и наличное денежное обращение, — отметила она.

Набиуллина добавила, что россияне, у которых нет смартфона и онлайн-банков, не смогут воспользоваться цифровым рублем.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— И хотя у нас очень цифровизированная финансовая система, у нас уже 78% платежей граждан проходят в безналичной форме, всегда будут оставаться ситуации, в которых нужны наличные, — рассказала глава Центробанка.

Количество безналичных операций в России за год увеличилось на 5%. За 2022 год россияне провели 3,2 миллиарда цифровых операций. Чаще всего безналичные транзакции проводят в Якутии. Доля таких операций там составила 64%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (62%), на третьем — Магаданская область (61%).

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    только наличные.
    и смартфон продал,купил маленький кнопочный телефон.
    деньги только в наличной форме. смешно от тех кто в банки верит. и да новую симку оформил на бомжа
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    Анонимно 18 апр
    78% невольников.
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    Анонимно 18 апр
    ну это как сказать среди них 90% тех кто просто снимает ЗП с карты. наличка рулит, а товары люди покупают н а базарах.в магазинах товары несъедобны одежда уродлива уже . проще н а рынках и товары лучше
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  • Анонимно 18 апр
    а я не умею пользоваться и телефона нет . Наличку не дадите , а как мне существовать -- умирать . Хотя мне и восьмой десяток годиков идет . а как то жить хочу .
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