Эльвира Набиуллина призвала не дискриминировать россиян, которые пользуются наличными

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что жители страны, которые не желают пользоваться новыми технологиями, не должны быть дискриминированы. Ее слова приводит ТАСС.

— Всегда будут люди, у которых нет желания или возможности пользоваться технологиями. И они не должны быть дискриминированы. Поэтому мы продолжим развивать и наличное денежное обращение, — отметила она.

Набиуллина добавила, что россияне, у которых нет смартфона и онлайн-банков, не смогут воспользоваться цифровым рублем.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— И хотя у нас очень цифровизированная финансовая система, у нас уже 78% платежей граждан проходят в безналичной форме, всегда будут оставаться ситуации, в которых нужны наличные, — рассказала глава Центробанка.

Количество безналичных операций в России за год увеличилось на 5%. За 2022 год россияне провели 3,2 миллиарда цифровых операций. Чаще всего безналичные транзакции проводят в Якутии. Доля таких операций там составила 64%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (62%), на третьем — Магаданская область (61%).

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Айрат Назипов