Количество безналичных операций в России за год увеличилось на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 2022 год россияне провели провели 3,2 млрд цифровых операций, что превышает показатель прошлого года на 5%. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на данные ВТБ.

Согласно исследованию, чаще всего безналичные транзакции проводят в Якутии. Доля таких операций там составила 64%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (62%), на третьем — Магаданская область (61%). Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Мурманская и Архангельская области (по 60%).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Наличными чаще всего пользуются в Чеченской республике, Ставропольском крае и Мордовии. В этих регионах доля наличных операций составляет 79%, 59% и 57% соответственно. При этом за год в Чеченской республике объем безналичных платежей возрос на 80%.

— Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти — этому способствуют их удобство и скорость. Средний чек таких транзакций в целом снижается — за прошлый год он уменьшился на 6,5%, до 1100 рублей. Это говорит о том, что розничные клиенты все чаще пользуются картами для мелких повседневных покупок. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например, с помощью Системы быстрых платежей, — отметил руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

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Елизавета Пуншева