Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев:



— Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через СМС-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый.

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, согласно которому повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобороны России заявляли, что посещать военкомат для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости, поскольку теперь есть возможность направлять все необходимые документы в электронном виде:

— «Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, — отметил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Андрей Бирюков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко