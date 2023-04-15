Минобороны России: «Веерных» рассылок электронных повесток не будет»

Фото: Минобороны России

В Минобороны России заявили, что посещать военкомат для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости. Теперь появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Андрей Бирюков.

Он добавил, что о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале «Госуслуги».

— «Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, — отметил Бирюков.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Представитель Минобороны напомнил, что весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты.

Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде. Накануне президент России Владимир Путин подписал этот закон.

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Айрат Назипов