Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета. Закон опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, теперь за неявку военнообязанного в военкомат без уважительной причины после истечения 20 дней предусматриваются ограничения. Так, ему могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

Также, согласно закону, граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат. Мужчина, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.



12 апреля Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. За проголосовали 163 сенатора, против — один.

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Елизавета Пуншева