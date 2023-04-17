В Татарстане выросли объемы кредитования малого и среднего бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в Татарстане за год вырос на 31%. Розничный кредитный портфель увеличился на 9% и достиг 152,5 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в банке ВТБ.



В кредитном портфеле среднего и малого бизнеса значительная часть приходится на сегмент жилого и коммерческого строительства. С начала года объем кредитов, предоставленных строительным компаниям Татарстана, вырос в полтора раза, до 18,1 млрд рублей.

На втором месте по объему — предприятия агропромышленного комплекса. Их доля в кредитном портфеле составляет 22%. Топ-3 замыкают предприятия торговли, доля которых оценивается в 16%.

Общий портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в Татарстане также вырос на 9%. На 1 января 2023 года он составил 245 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель оценивается в 258 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Портфель жилищных займов в Татарстане по итогам 2022 года вырос на 22% и превысил 111,6 млрд рублей.



Напомним, Минэкономразвития России отклонило идею увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 миллионов рублей. Вместе с тем отмечалось, что в прошлом году средний размер микрозайма для начинающих предпринимателей в России составил 1,4 миллиона рублей.



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Антон Гаврилов