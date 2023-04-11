Минэкономразвития России не увеличит верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей
Минэкономразвития России отклонило идею увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей. Средний размер микрозайма для начинающих предпринимателей в России в прошлом году составил 1,4 млн рублей, сказано в ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.
Ранее сенатор выступил с инициативой поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с 5 до 10 млн рублей.
— Увеличение максимального размера микрозайма до 10 млн рублей при ограниченном размере капитала государственных МФО будет препятствовать увеличению охвата поддержкой указанных целевых групп, — сказано в ответе Минэкономразвития.
Там также отмечается, что по итогам 2022 года среднее значение размера микрозайма, выданного государственными МФО самозанятым гражданам, составило 0,4 млн рублей, начинающим субъектам МСП — 1,4 млн рублей, субъектам МСП — 2 млн рублей.
В ведомстве подчеркнули, что микрозаймы государственных МФО не являются альтернативой банковским кредитам. Их деятельность в первую очередь направлена на расширение доступа к заемным средствам на льготных условиях самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям и микропредприятиям, «которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами».
— В этой связи максимальные размеры микрозаймов полагаем оптимальными для соответствующих целевых групп, — сказано в документе, который приводит ТАСС.
Самозанятые Татарстана за три года увеличили выручку в 18 раз: к началу 2023 года предприниматели заработали в общей сложности 75 млрд рублей, тогда как по состоянию на 1 января 2020 года выручка составляла 4,1 млрд рублей.
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