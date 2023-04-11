Минэкономразвития России не увеличит верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Минэкономразвития России отклонило идею увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей. Средний размер микрозайма для начинающих предпринимателей в России в прошлом году составил 1,4 млн рублей, сказано в ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее сенатор выступил с инициативой поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с 5 до 10 млн рублей.



— Увеличение максимального размера микрозайма до 10 млн рублей при ограниченном размере капитала государственных МФО будет препятствовать увеличению охвата поддержкой указанных целевых групп, — сказано в ответе Минэкономразвития.

Фото: realnoevremya.ru

Там также отмечается, что по итогам 2022 года среднее значение размера микрозайма, выданного государственными МФО самозанятым гражданам, составило 0,4 млн рублей, начинающим субъектам МСП — 1,4 млн рублей, субъектам МСП — 2 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что микрозаймы государственных МФО не являются альтернативой банковским кредитам. Их деятельность в первую очередь направлена на расширение доступа к заемным средствам на льготных условиях самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям и микропредприятиям, «которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами».

— В этой связи максимальные размеры микрозаймов полагаем оптимальными для соответствующих целевых групп, — сказано в документе, который приводит ТАСС.

Самозанятые Татарстана за три года увеличили выручку в 18 раз: к началу 2023 года предприниматели заработали в общей сложности 75 млрд рублей, тогда как по состоянию на 1 января 2020 года выручка составляла 4,1 млрд рублей.

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Илина Хакимова