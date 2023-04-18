Каждый четвертый казанец мечтает стать директором компании, в которой работает

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани каждый четвертый работник мечтает возглавить компанию, в которой работает. Стремление в этом вопросе больше у мужчин, чем женщин — 30% и 15% соответственно, говорится в результатах исследования SuperJob.

Респонденты, зарабатывающие в месяц от 80 тысяч рублей, мечтают занять руководящую должность в своей компании чаще чем опрошенные, чье месячное довольствие не превышает 30 тысяч. Это 29% и 23% соответственно.

Желание руководить собственной компанией больше присуще программистам (35%) и инженерно-техническим работникам (24%). Хотели бы занять место директора 20% администраторов, логистов и квалифицированных рабочих. Меньше всего такое желание испытывают секретари (3%), бухгалтера, психологи и фармацевты (по 9%).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце марта исследование SuperJob показало, что 56% казанцев уверены, что чувство юмора — одна из деталей, необходимых для достижения успехов в работе. Еще 17% опрошенных выразили мнение, что в данном вопросе успеха можно достичь и без этого качества.



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Антон Гаврилов