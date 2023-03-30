Исследование: 17% казанцев считают, что чувство юмора необязательно при построении карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

56% жителей столицы Татарстана уверены, что чувство юмора — одна деталей, необходимых для достижения успехов в работе. Еще 17% опрошенных считают, что в данном вопросе успеха можно достичь и без этого качества. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Отмечается, что женщины несколько чаще, в отличие от мужчин, придерживаются мнения о том, что вовремя высказанная шутка может способствовать успеху в работе (63% против 48% соответственно).

Интересно, что чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: 42% горожан моложе 24 лет считают умение шутить и понимать шутки обязательным. Однако среди опрошенных в возрастной категории старше 45 лет таких уже 68%.

Фото: pixabay.com

В основном данное качество обязательным считают менеджеры по продажам (82%), бармены (81%), воспитатели (74%), логисты (72%) и специалисты по работе с клиентами (70%). В меньшей степени уделяют внимание чувству юмора охранники (48%), юристы, бухгалтера, системные администраторы (по 51%) и экономисты (57%) — однако именно среди представителей данных профессий больше всего сторонников хорошей шутки.



Накануне в результате исследования SuperJob стало известно, что в Казани каждый второй работодатель положительно относится к соискателям, у которых есть чувство юмора. Однако в 28% компаний, напротив, не считают, что умение пошутить в нужный момент важная черта специалиста. Также, по мнению этой доли опрошенных, это в том числе не является дополнительным конкурентным преимуществом будущего работника.



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Антон Гаврилов