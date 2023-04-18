Татарстанская школа по фехтованию закупит чуть более 1,9 тысячи единиц спортивного инвентаря

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», татарстанская школа Олимпийского резерва по фехтованию закупит спортивный инвентарь за 7,7 млн рублей. Всего в перечень необходимых товаров войдут 32 наименования, среди которых имеются как различные клинки, так и части защитного костюма.

Согласно сметной документации, поставить весь инвентарь необходимо до конца текущего года, а именно до 31 декабря. Финансирование данной закупки будет осуществляться совместно из регионального и федерального бюджетов.

Так, для воспитанников и тренеров учреждения будут приобретены: рапирные и шпажные тренировочные маски, полные фехтовальные костюмы, электрокуртки, кожаные нагрудники, перчатки всех типов, шпажные, рапирные и сабельные клинки, а также гарды и наконечники. Всего в списке чуть более 1,9 тысячи единиц спортивного инвентаря.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, 4 апреля в Казани завершился первый международный старт года в России предолимпийского сезона. В «Центре гимнастики» прошел турнир по фехтованию на шпагах. Россияне доминировали в мужской и женской шпаге, что, откровенно говоря, не удивительно при географии стран-участниц. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

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Максим Кокунин