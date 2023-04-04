В Казани прошел первый российский международный турнир года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился первый международный старт года в России предолимпийского сезона. В «Центре гимнастики» прошел турнир по фехтованию на шпагах. Россияне доминировали в мужской и женской шпаге, что, откровенно говоря, не удивительно при географии стран-участниц. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Никакого гостеприимства

Командными соревнованиями завершились старты фехтовальщиков на «Кубке Дружбы». Если говорить о личных, то россияне предсказуемо имели полное превосходство. В женских соревнованиях за победу боролись две молодые фехтовальщицы — 21-летняя Айзанат Мустафаева и Анастасия Рустамова, которой исполнится 18 в мае. Сильнейшая иностранная спортсменка Екатерина Пашарнева из Беларуси выбыла в одной восьмой.

У мужчин победил Вадим Анохин, переигравший в финале Павла Бузинова. В мужских стартах иностранцы не добрались до одной восьмой, а сильнейший — Роман Александров из Узбекистана — занял общее 25-е место. Чуть выше хозяина дорожки — Рамиля Гайсина (29-е место) и чуть ниже Озбека. Это башкирский фехтовальщик с нехарактерной для России фамилией Хамза Озбек. Впрочем, наиболее экзотичной для россиян была Милен Бавуге Хабимана, дочь ветеринара из Руанды, который учился и женился в Москве. И это наш спортивный ответ Украине, где единственным олимпийским чемпионом в Токио стал Жан Беленюк, хлопец с угандийскими корнями. Для понимания, в Руанде была гражданская война между двумя доминирующими племенами хуту и тутси, и выходцев из этой страны разнесло по разным странам.

Фото: Динар Фатыхов

К черту подробности

Никого даже не должно удивлять полное превосходство российских фехтовальщиков на казанском турнире. По этому поводу есть сюжет из «Ералаша» еще советских времен, когда крупный мальчик сидит в окружении мелких, и правильно отвечает на все вопросы учительницы, а когда в дверь заглядывает девочка, и напоминает ему, что шестые классы учатся на втором этаже, он отвечает: «Иди сама на второй этаж. Я здесь останусь. Я тут самый умный».

Определенные примеры из кино и музыки мы часто будем вспоминать, поскольку абсурд, присущий нынешнему международному спортивному движению, может объяснить либо кинематограф, либо другие отрасли шоу-бизнеса, живущие по своим законам. Заканчивая же со спортивной составляющей, отметим, что турнир отчасти был устроен не в самое удобное время. Идет мусульманский пост, поэтому рассчитывать, например, на Азербайджан, Египет, Иран, Кувейт, Ливию, Саудовскую Аравию, Эмираты, отчасти Непал и Сингапур, было наивно. Кто-то возразит, что во время начала уразы в том же Сингапуре прошел чемпионат Азии по водному поло. Но, во-первых, там только часть жителей мусульмане, как и в Непале, во-вторых, часть игр проводилась после заката солнца, плюс есть возможность производить замены в командах. Фехтовальные поединки проходили во время, когда нельзя было принимать ни пищу, ни воду. И можно представить, как сложно было бы спортсменам-мусульманам. Лично мне даже представлять не пришлось, я неоднократно был свидетелем, как тяжело бывает футболистам-любителям, играющим во время уразы.

Этим можно отчасти объяснить, что на казанском «Кубке дружбы» удалось «подружиться» не со всеми, хотя отсутствие Аргентины, Индии, Колумбии, Чили, ЮАР тем не менее сложно объяснить. Это перечень дружественных нам стран, которые с разной долей успеха принимали участие в командном турнире прошлогоднего чемпионата мира. В целом Казань приняла из участников ЧМ-2022 только сборные Ирака (44-е место, последнее), Кыргызстана (34-е), Узбекистана (24-е), после чего эта достаточно странная последовательность стран-участниц казанского турнира прекратилась. Также сложно объяснить: почему, к примеру, судьи из Грузии и Казахстана участвовали в соревнованиях, а спортсмены из этих стран — нет.

Фото: Динар Фатыхов

МОК и олимпийский «смог»

Главной темой для обсуждения на фехтовальном «Кубке дружбы» было решение МОК о принципах допуска россиян на последующие Олимпиады. Когда кто-то абстрактно пишет об «истинных принципах олимпийского движения», достаточно было бы изучить историю Международного олимпийского комитета, современного олимпийского движения, решения руководителей МОК разных лет, чтобы понять мотивы нынешних требований к россиянам.

Даже не погружаясь в психотипы руководства МОК прошлого, из их многолетних действий и решений была видна, прежде всего, антисоветская сущность. Со временем мало что изменилось. Достаточно вспомнить, как в 2019 году Томас Бах обнимался и награждал президента Белоруссии Александра Лукашенко, когда республика существенно вложилась в организацию и проведение вторых Европейских игр, а в 2021 году запретил ему посещать Олимпиаду в Токио: и как президенту страны, и как президенту Национального олимпийского комитета. «Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!». В этом и состояла «вина» Лукашенко, что он защищал страну, после того, как избрался в очередной раз президентом в 2019 году, полгода спустя, после Евроигр.

В принципе, в одном из недавних своих материалов «Реальное время» практически предсказывало логику решения о возвращения фехтовальщиков России в международный спорт. Вот цитата: «FIE готова была бы пригласить на все международные старты под своей эгидой Константина Лоханова. Бывший зять президента ОКР Станислава Позднякова развелся с его дочерью Софией и сбежал в США, выражая несогласие с внешнеполитической точкой зрения России. А вот двукратной олимпийской чемпионке Токио Софии Поздняковой, как мне кажется, стоит опасаться вето больше всех остальных коллег».

Фото: Динар Фатыхов

Пора устраивать ликбез спортсменам

Во время казанских стартов президент федерации фехтовании России Ильгар Мамедов высказался в ответ на рекомендации МОК по поводу потенциального участия наших спортсменов на Олимпиаде. Мамедов высказал удивление, что «в фехтовании вы нам не даете, а почему в большом теннисе можно играть? Займитесь тогда им». Присоединяясь к возмущению Мамедова, все-таки объясним ему и нашим читателям, что в теннисе также не дают выступать россиянам. Там действует точно такой же запрет, как и везде. Международная федерация тенниса наложила вето на выступления сборных России в мужском Кубке Дэвиса, женском Кубке федераций, в смешанном Кубке Хопмана, и многочисленных чемпионатах Европы среди юниоров. Казань ранее по зиме принимала в «Центре тенниса» различные квалификационные турниры среди юниоров, сейчас их нет.

Но профессиональный теннис живет по своим законам, и регулируют их АТП, Ассоциация теннисистов-профессионалов и ВТА, женская теннисная ассоциация, где и соревнуются Медведев, Рублев, сестры Кудерметовы. Но, если в том же фехтовании стартуют граждане и подданные различных стран, княжеств, эмиратов и так далее, то в теннисе стартуют леди и джентльмены, которые представляют не страну, а себя. Поэтому в теннисе разрешено создание интернациональных пар и смешанных дуэтов вне зависимости от гражданства. Ни в каком другом виде спорта невозможно представить выступление интернациональных сборных на чемпионате мира или какого-либо континента. Разве что в фигурном катании, но там фигуристы выступают не от страны, а представляют федерацию фигурного катания той или иной страны. Глобальная разница в том, что на чемпионатах мира по всем видам спорта есть квоты для стран, и те же фигуристы не могут стартовать на крупном турнире больше, чем в три участника от страны. В теннисе нет ничего подобного, там главенствует рейтинг. Если по рейтингу все 128 участников основной сетки турнира «Большого шлема» будут гражданами одной страны, то так тому и быть. Поскольку они представляют не страну, а исключительно себя. Поэтому, претензий к теннисистам нет, как, допустим, и к хоккеистам, и тот же Александр Овечкин играет в НХЛ как игрок «Вашингтон Кэпителс», а не россиянин.

Касаемо неминуемого продолжения спортивной изоляции, можно напомнить о Югославии, которую отстраняли в период 1992—1995 годов, причем происходило это на момент развала страны, когда вместе оставались только Сербия и маленькая Черногория. В итоге, вернувшись, Югославия выиграла чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин, была в призерах в гандболе и водном поло, и превратилась из середняка в одного из лидеров мирового волейбола, как среди мужских, так и среди женских команд. И все это на фоне гражданской войны, американских санкций и практически полной изоляции.



Джаудат Абдуллин