22 апреля в Казани откроется летний велосезон
В эту субботу, 22 апреля, в Казани пройдет ежегодное открытие летнего велосезона «Крути вдоль реки». Маршрут пройдет вдоль набережной Казанки, сообщили «Реальному времени» организаторы мероприятия. В заезде также можно будет участвовать на роликах, скейтборде и самокате.
Точка сбора — сцена-подиум между футбольными полями у экстрим-парка «Урам». Старт запланирован на 11.00. Закольцованный видовой маршрут пройдет вдоль Казанки через «Урам», Кремлевскую набережную, Кировскую дамбу, парк «Манзара», велопешеходную дорожку на Кремлевской дамбе и мост «Миллениум».
Маршрут нигде не пересекается с автомобильной дорогой, поэтому перекрытий не планируется.
Организаторами выступают команда Стратегии развития Казанки и велосообщество KazVel. Участвующих в заезде ждут разминка, выступление спортсменов, веломаркет и т.д.
Напомним, в прошлом году открытие велосезона в столице Татарстана состоялось на день позже — 23 апреля.
В прошлую пятницу в Казани заработал новый сервис проката велосипедов «Зеленый город». Арендовать и оставить двухколесный транспорт можно на парковочных местах для электросамокатов. Всего будет доступно 200 велосипедов.
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