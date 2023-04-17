Татьяна Москалькова: за 2022 год решения по частичной мобилизации аннулировали в 245 случаях

По итогам 2022 года в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

— В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. С тех пор представители Кремля и других органов власти не раз опровергали слухи о возможности новой волны частичной мобилизации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов