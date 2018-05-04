Самигулин Марат Рашитович

Общая информация

Родился 1 мая 1978 года в г. Ош Республики Кыргызстан.

Образование:

1999 год — Казанский государственный университет им.А.Н.Туполева (специальностЬ «экономика» )

Трудовая деятельность:



В 2000 — 2002 гг. — слесарь по ремонту технологических установок и подготовки железнодорожных цистерн ООО «Татнефть Нижнекамск».

С 01. 2002 по 11.2002 гг. — слесарь по ремонту технологических установок ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».

С 12.2002 по 11.2003 гг — менеджер ОАО «Первая ипотечная компания „Технолоджи“ (Москва).

В 2004 — 2007 гг. — строитель, инженер ООО „Стройхимсервис“ (Нижнекамск).

В 2007 — 2008 гг — ведущий специалист отдела архитектуры и капитального строительства Исполкома поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района РТ.

С 03.2008 по 01.2009 года — директор МУП „Камские поляны“ (Нижнекамский район РТ).

В 2009 — 2011 гг. – руководитель Исполкома поселка городского типа Камские поляны Нижнекамского района РТ.

В 2011 — 2014 гг. — заместитель начальника ГКУ „Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан“.

С 16 января 2014 г. — начальник МКУ „Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани“.

Дата последнего обновления: