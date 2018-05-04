Самигулин Марат Рашитович
Общая информация
Родился 1 мая 1978 года в г. Ош Республики Кыргызстан.
Образование:
1999 год — Казанский государственный университет им.А.Н.Туполева (специальностЬ «экономика» )
Трудовая деятельность:
В 2000 — 2002 гг. — слесарь по ремонту технологических установок и подготовки железнодорожных цистерн ООО «Татнефть Нижнекамск».
С 01. 2002 по 11.2002 гг. — слесарь по ремонту технологических установок ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».
С 12.2002 по 11.2003 гг — менеджер ОАО «Первая ипотечная компания „Технолоджи“ (Москва).
В 2004 — 2007 гг. — строитель, инженер ООО „Стройхимсервис“ (Нижнекамск).
В 2007 — 2008 гг — ведущий специалист отдела архитектуры и капитального строительства Исполкома поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района РТ.
С 03.2008 по 01.2009 года — директор МУП „Камские поляны“ (Нижнекамский район РТ).
В 2009 — 2011 гг. – руководитель Исполкома поселка городского типа Камские поляны Нижнекамского района РТ.
В 2011 — 2014 гг. — заместитель начальника ГКУ „Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан“.
С 16 января 2014 г. — начальник МКУ „Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5
- Телефон: (843) 236-62-62
- Email: uksr@mail.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page52.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018