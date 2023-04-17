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В Казани проходит церемония прощания с Эдуардом Хайруллиным

09:50, 17.04.2023
В Казани проходит церемония прощания с Эдуардом Хайруллиным
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани проходит церемония прощания с Эдуардом Хайруллиным. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени», который находится в казанском культурном центре «Сайдаш».

Проститься с ним пришли сотни человек. Похороны пройдут в поселке Мирный.

О смерти Эдуарда Хайруллина стало известно 14 апреля. На протяжении четырех лет он возглавлял пресс-службу президента республики, затем 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Воспоминания друзей и коллег Эдуарда Хайруллина собраны в материале «Реального времени». Свои соболезнования в связи с его кончиной выразили первые лица Татарстана.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан Хайруллин Эдуард Фаридович

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