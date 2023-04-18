В этом году в Татарстане отремонтируют два объекта мелиорации

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане определили очередные объекты мелиорации, которые капитально отремонтируют в этом году. Планируется, что на них потратят более 57,3 млн рублей, направленных в республику в рамках государственного субсидирования.

Согласно проектной документации, работы необходимо выполнить до 30 ноября текущего года. В число объектов, где будет проведено обновление вошли:

ГТС пруда у населенного пункта Уразбахтино Мамадышского района;

магистральный трубопровод у села Бетьки Тукаевского района.

Первый объект расположен на реке Омарка на расстоянии 2,5 км от населенного пункта с юго-восточной стороны. Исполнитель должен будет отремонтировать земляную плотину, водозаборные и водоспускные сооружения, а также площадку насосной станции. Кроме того, ему предстоит расчистить правый приток русла реки.

Что касается второго объекта, то на нем подрядчику предстоит заменить трубопроводы, оросительную сеть, узел подключения, а также отводы и переходы. Для этих нужд предполагается крупная закупка труб, вентилей и другого необходимого инженерного оборудования с его комплектующими.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Напомним, Татарстан вошел в число регионов, получивших в 2022 году наибольший объем средств государственных субсидий на проведение мелиоративных мероприятий.



Так, республика в минувшем году получила в общей сложности 360 млн рублей. В число регионов, также получивших большой объем средств, вошли Саратовская область (1,16 млрд рублей), Ставропольский край (0,83 млрд рублей), а еще соседние с Татарстаном Самарская и Ульяновская области (0,54 млрд рублей и 0,36 млрд рублей соответственно).

В целом российские аграрии получили 6,6 млрд рублей субсидий. Финансирование увеличилось на 27% к уровню 2021 года.

Господдержка позволила провести гидромелиоративные мероприятия на площади более 50 тысяч га, культуртехнические — свыше 170 тысяч га. Мероприятия по защите и сохранению сельхозугодий охватили более 200 тысяч га, в том числе агролесомелиоративные и фитомелиоративные — около 2 тысяч га. Были проведены работы в области известкования кислых почв на площади более 200 тысяч га.

Стоит отметить, что в Татарстане за последние 5—6 лет восстановили более 35 тысяч гектаров орошаемых земель. По словам специалистов, за обычный год с неорошаемых полей урожайность достигает 130 центнеров картофеля с гектара, тогда как с орошаемых даже в засушливый год — до 500. На сегодняшний день в республике более 800 гидротехнических сооружений.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин