В Татарстане в 2022 году на мелиорацию выделили 2 миллиарда рублей — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Татарстан — передовой регион по объемам мелиорации. В 2022 году по республиканским и федеральным программам на эту отрасль выделили 2 млрд рублей. Сегодня в республике более 800 гидротехнических сооружений. Искусственно орошается 400 тысяч гектаров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



За последние пять-шесть лет восстановлено более 35 тысяч гектаров орошаемых земель. На орошаемых землях в любой год урожайность в три и более раза выше, чем на богарных (без искусственного орошения) землях, — рассказал председатель Управления орошения земель и сельскохозяйственного водоснабжения Татарстана Марс Хисматуллин.

По словам специалистов, за обычный год с неорошаемых полей урожайность достигает 130 центнеров картофеля с гектара, тогда как с орошаемых даже в засушливый год — до пятисот.

В Казани продолжают организовывать сельскохозяйственные ярмарки. Ярмарочные мероприятия проводит «Татмелиорация». На прилавках имеются все виды продуктов. На всех площадках представлены крупные республиканские производители.

Традиционные сельхозярмарки начались в Татарстане с 10 сентября. Они проходят на 14 площадках Казани, двух — в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, трех — Нижнекамска, а также с разной периодичностью в 26 районах. Продукцию завозят 32 района республики, агрохолдинговые предприятия и малые формы хозяйствования.

На этой неделе на традиционных сельскохозяйственных ярмарках Татарстана наблюдалось снижение цен на лук и морковь.



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Маргарита Головатенко